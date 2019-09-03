香港社運人士黃之鋒下午拜會民進黨中央；對於他們表示，希望台灣人民能在9月28或29日那個週末能上街聲援香港；民進黨副秘書長林飛帆表示，未來民間發起聲援香港的任何活動，民進黨都會關注和支持。

此外，被問到對於向示威者施暴的港警，參考美國人權法，凍結港警在台資產或限制入境？民進黨秘書長羅文嘉表示，目前還沒有討論到，目前是討論到，如何對香港朋友的聲援最為主要。站在台灣社會及民進黨角度，目前比較關注如何給香港朋友提供聲援支援，給更大力量做香港朋友的後盾，這是目前民進黨最關心的問題。

黃之鋒與香港立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉下午拜會民進黨中央，民進黨主席卓榮泰、羅文嘉、林飛帆會面，並舉行會後記者會。

林飛帆轉述雙方四項要點，他說，第一雙方都認知到香港問題是個國際問題、人權問題，包括台灣在內國際社會，都高度理解一國兩制崩解是極大的政治危機，台灣作為民主國家，民進黨作為民主政黨，和其他國際民主社會成員，共同表達香港關心，會在必要時刻提供席著之持。

他說，第二，緊急法啟用將如同戒嚴，雙方都意識到香港情勢並不只是傳言，香港政府可能啟動緊急法，不是零或一的問題，而是香港政府已經在有計劃進行沒有頒布該法的「準緊急法狀態」，希望在香港活動的人，能注意人身安全。

至於第三，他說，這次到訪的朋友關注中國近期對台灣大選干預措施，包括阻斷自由行、減少觀光客等打壓措施，香港11月區議會選舉，以擔心香港被中國干預，呼籲國際社會共同關注對香港民主法治、人權的發展，停止對台灣及香港持續打壓。

他表示，第四，香港朋友在未來如果遭遇緊急狀況需要協助支援，如果現有法律有空間工具，提供相關協助，以解決問題為導向協助香港人，也支持政府針對港澳條例措施強化，以因應緊急狀況需要，協助香港人民。

(中時 )