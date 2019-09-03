搶攻中秋送禮市場，擅長優雅而時尚地詮釋傳統茶食文化的「采采食茶」，新光三越台南新天地分店搶在9/7開幕，這也是采采食茶在台灣的第9間門市，更是台南的首間門市！

采采食茶表示，為慶祝在熱情古都成立首間門市，特地調配了一款「熱帶果風烏龍調味茶」，融入台南玉井產的芒果果乾，與采采熱銷的4款風味土鳳梨酥結合，開幕推出獨家限量「唯馨」禮盒，首賣價999元（原價1,280元）；現場同步現作這款調味茶的冷泡茶款，提供試喝與銷售，期待成為台南民眾最時尚消暑的新選擇。

采采食茶強調，熱帶果風烏龍調味茶是集結台灣好茶、好水果的一款清新調味茶，精選來自台東的輕烘焙綠烏龍，另挑選在地產的愛文芒果、金鑽鳳梨、四季檸檬，細心製成果乾，堆疊出烏龍茶淡雅香氣外的微酸甜滋味，最後點綴自摩洛哥產的有機馬鞭草，再為這款茶帶入原野氣息，是采采為台南展店全新開發，充滿熱帶風情之調味茶款！

(工商 )