延續著陀飛輪之父寶璣大師不斷突破製錶極限的精神，寶璣繼Classique Tourbillon Extra-Plat 5367經典系列超薄大明火琺瑯陀飛輪腕錶風靡高級錶壇、銳不可擋的氣勢，今年在「Time to Move」全球新品發表會再次投下另一顆震撼彈，結合超薄機芯、鏤空設計，以及精密陀飛輪於一身的Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395經典系列超薄鏤空陀飛輪腕錶，再次搶佔鐘錶收藏家的目光。更值得一提的是，台灣再次雀屏中選，成為此錶款優先亮相的少數市場之一，並且在9月5日開展的台北101 World Masterpiece珠寶腕錶展首次現身，技驚全場。

此外，今年台北101特別與寶璣合作，於商場一樓設立「鐘錶體驗工坊」與「客戶服務體驗區」，讓所有人都有機會探索寶璣陀飛輪的工藝發展與體驗手工鑴刻技術，相當令人期待。

鏤空腕錶顛峰之作 正面即可透視的工藝美感

寶璣Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395經典系列超薄鏤空陀飛輪腕錶以尊貴的950鉑金錶殼配玫瑰金機芯的版本首次亮相。厚度僅3毫米581型機芯，在不影響既有結構與配置的基礎下，18K金材質機芯經過鏤空處理，以手工削切接近一半的材質，進而造就由內而外的賞心悅目，包括金雕、鐫刻飾紋，以及倒角處理等精湛人手工藝，平常很難有機會欣賞其風采美態，在台北101 World Masterpiece購物中心四樓的工藝製錶展區，就能親身細細品味，全區分別有工藝製錶、閃耀寶石、航空飛行展區等，寶璣以悠久歷史、無數創新發明及頂級製錶先驅，為此展覽畫龍點睛的效果，令人期待。

寶璣經典系列Classique 5395超薄鏤空陀飛輪腕錶_錶背。

超薄機芯再升級 各式工藝締造鏤空美學

除了令人一見傾心的外觀，此錶款的內在美亦值得細心品鑑。厚度僅3毫米的581型超薄機芯，為世界上最纖薄的自動上鍊陀飛輪機芯之一，乃高級製錶領域的非凡傑作。例如，為了盡量減低機芯厚度，同時確保機芯機械結構清晰可見，自動盤設於機芯夾板外緣。陀飛輪亦經過重新設計，其鈦金屬框架直接與齒輪系契合，而非連結到一般底部的小齒輪。此外，矽質擒縱輪採用特殊的彎曲結構，藉此節省大量空間。極致輕巧的陀飛輪框架不到0.290克，採4赫茲振頻，並提供長達80小時的超效長動力儲存，集實用與美學於一身。

寶璣經典系列Classique 5395超薄鏤空陀飛輪腕錶的鏤空基板。

寶璣不僅以3毫米的厚度傲視高級製錶業，此次再進化為鏤空腕錶之用，費盡製錶師們的心思。其製作工序的最困難之處，在於需要盡量以各式微型工藝鏤空材質，但仍保留各個零件的技術性能，包括金質夾板及錶橋經過鏤空處理，夾板僅餘表面亦綴以機刻雕花飾紋工藝，如「巴黎釘紋」便是以鑽石尖端的雕花工具製作，為作品帶來獨特光彩，此乃當年寶璣大師開創先河，首次在高級時計採用機刻雕花飾紋工藝，今日寶璣進一步將其延伸至機芯夾板上，饒富品鑑樂趣。

承襲寶璣Classique經典系列的雋永特色，美學優雅兼備，透過弧形藍寶石水晶玻璃錶鏡，從正面便能以鏤空的極致通透度，清晰觀賞機芯律動之美。在藍寶石水晶面盤設有藍色金質鑲貼時標，時圈經過電鍍處理，分鐘刻度則以雷射雕刻，並覆以藍色亮漆，再加上寶璣經典的藍色月亮形尖端指針及焊接錶耳，可謂在方寸之間集微型工藝於大成，魔鬼藏於細節裡，是寶璣240多年來一直堅持的細緻。

陀飛輪機制 源自寶璣大師的跨時代發明

陀飛輪是製錶大師Abraham-Louis Breguet亞伯拉罕．路易．寶璣先生在1801年取得專利的一項獨特發明。當時，人們將懷錶隨身垂直佩戴，這位製錶大師竭力構思能抵消重力對振動器的影響之方法，藉此改善機芯的走時精準度。他將擺輪游絲和擒縱裝置（擒縱叉和擒縱輪）共同裝配於一個自行運轉的框架之中。因為機制的框架與其他零件作雙重旋轉，寶璣先生為其取名「Tourbillon（陀飛輪）」，意味著「圍繞單軸旋轉的行星系統」。寶璣大師生不愧為陀飛輪之父，反映出這項精密機制的製程極為複雜。

寶璣經典系列Classique 5395超薄鏤空陀飛輪腕錶的機刻金雕工藝。

三大複雜功能之首的陀飛輪充滿魅力，令人心醉神迷，是最能代表寶璣的品牌精髓。寶璣大師為陀飛輪賦予內在意義，而陀飛輪獨一無二的魅力正源於品牌的悠久歷史。無論是單一或雙陀飛輪、單獨或搭配高級複雜功能、以傳統或創新材質製作，陀飛輪從未展現如此活力，或與其發明者的理念如此息息相關。幾乎所有寶璣系列均備有陀飛輪作品，而不論是哪一個類型的陀飛輪作品，其重量都不到1公克。因此，陀飛輪代錶著寶璣的非凡製錶工藝，亦是流傳至今的傳奇作品象徵。

台北101與台灣寶璣 聯手打造鐘錶體驗區

除了在台北101四樓的製錶工藝區，能夠搶先欣賞寶璣Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395經典系列超薄鏤空陀飛輪腕錶的優美姿態，今年台北101 World Masterpiece還特別與寶璣聯手打造位於一樓的「鐘錶體驗工坊」與「客戶服務體驗區」。寶璣將以「手工鑴刻工藝」打造專屬工藝體驗，讓民眾也可進而感受到陀飛輪歷史的奧妙之處。9月5日至10月6日止，愛錶人士千萬不要錯過寶璣在台北101 World Masterpiece的悉心展演。

關於寶璣

陀飛輪之父寶璣大師（Abraham-Louis Breguet）不斷突破製錶極限，超過200項的發明專利，創新的頂級鐘錶工藝領導先驅！自1775年以來，寶璣不斷以完美風格與創新技術贏得世人讚譽。其發明包括：報時音簧的使用、降落傘式避震裝置、寶璣式游絲、當然還有舉世皆知的陀飛輪；而寶璣的美學成就更影響了後世兩百多年的時計藝術，包括寶璣式指針、寶璣式數字、面盤機刻雕花、錶殼側面的錢幣紋等，成為無數製錶師揣摩仿效的對象。寶璣大師的成就，贏得了當時歐洲皇室貴族的一致愛戴，包括瑪麗-安托瓦內特王后、拿破崙‧波拿巴特及那不勒斯皇后卡洛琳‧繆拉等都成為他的忠實顧客。時至今日，寶璣依然堅持240年來的製錶精神，保留18世紀法式皇族風格，同時，在總裁馬克‧海耶克的領導下，勇於挑戰鐘錶業的禁忌，不斷探索未知的可能性。寶璣製作的每一款腕錶皆出自嫻熟工匠之手，賦予其獨特藝術價值。自始至今，寶璣將科學與天文學交織融合為一，以提供卓越腕錶為傲，例如Marine Équation Marchante 5887超卓複雜功能腕錶，標誌出當代航海時計新時代的開始。

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BREGUET CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT SQUELETTE 5395 寶璣 經典系列超薄鏤空陀飛輪腕錶

寶璣經典系列Classique 5395超薄鏤空陀飛輪腕錶，鉑金款式，價格 NT $ 7,761,000。

錶殼：950鉑金，側邊帶有精細錢幣紋。設有藍寶石水晶底蓋。直徑41毫米。厚7.70毫米。焊接錶耳，螺絲栓固定錶帶。防水深度達3巴（30米）。

面盤：藍寶石錶盤，備有寶璣簽名。偏心式羅馬數字時圈。寶璣鏤空藍鋼指針。

機芯：自動上鍊機械鏤空581SQ型超薄機芯（厚度3毫米），經手工倒角處理，飾以雕刻及機刻雕花飾紋工藝。備有獨立編號及寶璣簽名。325個零件。16法分。33顆寶石軸承。外緣式自動盤。80小時動力儲存。發條盒置於滾珠軸承的滾柱上。倒置橫向槓桿擒縱裝置帶矽質鈎爪。4赫茲振頻。設扁平矽質擺輪游絲。設寶璣擺輪。鈦金屬陀飛輪框架。陀飛輪軸上設小秒針。

950鉑金款式搭配鏤空面盤 ，黑色鱷魚皮錶帶搭配鉑金錶扣：5395PT/RS/9WU，價格 NT$ 7,761,000。

(中時電子報)