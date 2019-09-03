黑芝麻香腸選用西港在地胡麻及大安農會的優質肉品製成，搶攻秋節消費市場。(莊曜聰攝)

農特產跨界合作又一樁，台南市西港區農會以胡麻聞名，開發麻油、麻油膏、芝麻包等周邊農特產，頗受消費者青睞，台中市大安區農會則自創飛天豬品牌，香腸結合蔥、芋頭、葡萄酒、紅棗等口味獨特，這次雙方攜手合作，推出新的黑芝麻香腸，要搶攻中秋節送禮及烤肉市場。

台南市胡麻種植面積1469公頃，年產量約1497公噸，其中西港胡麻種植面積255公頃，西港農會與農民契作胡麻面積就有120公頃，契作價1台斤140元，無論在種植面積與品質、產量都可說是全台第一，自有品牌的「胡麻嫂」黑麻油也連續12年獲選農漁會百大精品，更通過ISO–22000、HACCP國際雙驗證標章。

台中市大安區農會近年則以「飛天豬」品牌行銷，從畜牧場、肉品市場到加工廠一條龍，新鮮看得見，又研發出多種口味的特色香腸，強調健康、時尚、養生的概念，雙方洽談之後一拍即合，經過1年時間討論及嘗試後，黑芝麻香腸終於能趕在今年中秋節檔期前上市。

西港區農會總幹事陳月英表示，以往農會都會委託攤商灌製黑芝麻香腸當作佳節禮品送給員工，因頗受好評，所以有商品化的想法，而大安區農會的肉品製作技術也能呈現出西港胡麻的道地好滋味，所以就有了這次的跨界合作。

陳月英說，黑芝麻香腸原價200元，到9月14日新品嘗鮮優惠價150元，一次訂購8包還附贈保冷袋一只，在西港農會網路商城、胡麻嫂小舖都能買到，歡迎民眾洽詢。

(中時 )