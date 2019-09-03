基隆嶼封島5年最近重啟祕境，搭上秋冬擴大國旅補助，歡迎民眾登島一遊。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆正濱漁港彩色屋也是近來熱門打卡地點。（許家寧攝）

基隆市擴大國旅補助，市長林右昌（左）宣布來基隆住一晚加碼送小禮物。（許家寧攝）

國旅秋冬旅遊補助9月上路，基隆市政府加碼提供優惠，入住基隆市23家合法旅宿，住1晚就贈神秘小禮物，市長林右昌說，秋冬是基隆漁獲最肥美的時節，邀請民眾來趟暢遊濱海熱門景點小旅行，大啖正港漁夫鍋、秋蟹等海鮮美食。

搭上交通部觀光局國旅秋冬遊補助9月上路，市府針對自由行旅客，即日起至12月31日止，每周日至周五平日入住基隆23家合法旅宿，每人就可以享有一次補助，每房補助1000元優惠，市府交通旅遊處長李綱還傳授「撇步」，教民眾如何省錢暢遊基隆。

李綱舉例說，若是夫妻、情侶兩人一起來玩，每房一晚可以省下1000元，不過兩人各登入一次的話，就可以使用兩次；至於，團體旅遊的話，兩天一夜每天補助500元，若是參加15人以上並且是三天兩夜以上遊程，則是加碼到每天1000元，等於一次就補助3000元。

林右昌表示，基隆結合東北角及北海岸觀光廊帶，不管是安排兩天一夜或是三天兩夜的遊程，基隆都是最適合住宿的地點，現在只要住宿在基隆，每多住一晚還可以收到市府加碼贈送的環保吸管、購物袋小禮物，歡迎全國民眾秋冬來基隆一遊。

交旅處指出，基隆市的觀光潛力無窮，包括封島5年，最近重啟秘境的基隆嶼、暢遊和平島及彩色屋、阿根納造船廠、碧砂漁港、海科館及潮境公園等景點，天氣漸涼還能大啖漁夫鍋、秋蟹等海鮮美食，吃喝玩樂來基隆最對way。

(中時 )