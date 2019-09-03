解放軍殲-20戰機7機同框

解放軍空軍3日發佈宣傳片《藍天有我 感恩有您》，而其中最引人矚目的，就是殲-20戰機7機同框，宣告已形成完整作戰能力的畫面。

據新浪軍事3日的分析指出，包括1試訓基地，1飛訓基地和東部戰區航空兵旅在內，如今解放軍空軍至少有3支部隊裝備了殲-20。外界普遍推測，到2019年底，中方空軍殲-20可能會達60架，2020年則可能組建第2支殲-20作戰旅，屆時殲-20的數量更可能超過100架。

殲-20列裝之後，解放軍空軍隨即加緊訓練。影片顯示，殲-20進行了多機編隊、夜晚訓練等高難科目訓練，已形成了完整的作戰能力。

分析強調，殲-20形成作戰能力之後，顯示中方空軍戰機裝備實現了由4代向5代升級。而從空軍對抗演習來看，殲-20能以少數戰機對抗數量眾多的4代戰機，並搶占優勢，形成碾壓般的存在。解放軍透過這些模擬對抗演習，有效提高了空軍奪取未來戰爭制空權的能力和信心。

外界普遍認為，在殲-20未來發展上，中國空軍可能會加強深度和廣度。深度是繼續提高殲-20作戰體系建設，分析指出，從美國空軍的經驗來看，隱形戰機列裝之後，會面臨某種「資訊孤島」的窘境。基於隱形要求，這類戰機採用高速寬頻資料鏈，與現有戰機不相容，因此隱形戰機仍無法與現有戰機交換戰術資料，以致淪為「資訊孤島」。

事實上，美國隱形戰機作戰系統建設主要就是在解決這個問題。分析認為，中方也需要針對這點作好規劃，讓殲-20能融入現有作戰體系。至於在廣度上，中方則會繼續拓展殲-20戰機的用途。也就是殲20戰機總設計師楊偉所說的，「不但要能守，還能打出去」。

此外，分析指出，殲-20突防能力強，能夠突破敵防，縱深打擊對方關鍵節點和重要目標，還能夠執行「情報，偵察與監視」（ISR）任務，搜集對方信號情報。未來轟-20隱形戰略轟炸機服役後，殲-20和轟-20還能組成隱形作戰特遣隊，進一步提高中方空軍戰力。

(中時電子報)