▲南投縣副縣長陳正昇與社區關懷據點的老人家們一起活動同樂。（楊樹煌攝）

中秋佳節前夕，南投縣副縣長陳正昇關心南投縣生活重建協會的長照業務，特別前往國姓鄉日間照顧中心及社區關懷據點與老人家們一起活動同樂，並關心問候長者日常狀況，讓長者都備感溫馨。

陳副縣是由社會及勞動處長林志忠陪同下，前往國姓鄉福龜村的南投縣生活重建協會，由該協會理事長邱慶禧全程陪同說明，邱理事長也提出長照業務執行時的困難，他建議應放寬交通接送次數限制、增訂居家服務的派案原則及協助滿足長者接送服務需求等。

陳副縣長相當肯定邱理事長及重建協會同仁長期堅持投入弱勢社福服務，以在地人服務在地人的精神，並為照顧社區老人的付出；對於邱理事長反映交通接送服務不足問題，陳副縣長則責由社勞處帶回研議，並專案向中央反映應根據地方需求因地制宜，放寬偏遠地區的交通接送服務限制。

南投縣生活重建協會是從921災後重建轉型至長期穩定的社會福利照顧工作，為獨居老人送餐，20年來風雨無阻，透過各項資源連結，募集各界力量，提供各項福利服務，目前每天要做200個便當，分送至國姓鄉13個偏遠村莊，為社區弱勢老人提供完善的服務，也達成在地人打造在地的社會福利園區目標。

邱理事長指出，該會除了是長照社區整合型服務中心(A單位)外，同時也是C級的巷弄照顧據點，目前每個月的送餐服務人數有117人，居家服務則有270人，日間照顧服務每天為18人，社區照顧關懷據點則有24人，另外還有提供長期照顧交通接送、預防及延緩失能、弱勢戶往生者安葬、經濟困難者每月3,000元補助、弱勢兒童學雜費補助、不定期物資發放補助等福利服務。

(中時 )