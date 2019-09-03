民眾可透過心理溫度計，了解自身心理健康。（東元綜合醫院提供／莊旻靜新竹傳真）

不要輕忽「憂鬱」！東元綜合醫院精神科主任楊錚宜醫師表示，世界衛生組織將癌症、愛滋病以及憂鬱症列為21世紀3大疾病，很多人會認為憂鬱症是「你想太多、太鑽牛角尖」，但忽視往往會造成嚴重後果，甚至影響患者周邊7個人，她也提醒民眾，若全天候憂鬱且持續超過2周，可求助專業醫師改善症狀。

楊錚宜說，憂鬱症往往會讓他人覺得「是你想多了」、「自尋煩惱」，但若未妥善治療，恐讓患者陷入情緒的深淵，甚至發生自我傷害、輕生的狀況，然而一個人的自殺，卻可能連帶他身邊至少7人受影響，他們會去思考「是不是我說了什麼話導致他做出這樣的事」，因此不可輕忽憂鬱症的影響。

根據統計，女性罹患憂鬱症的終生盛行率約為10至20％、男性則約為5至12％，楊錚宜也解釋，女性罹患憂鬱症機率是男性的兩倍，和生理及賀爾蒙變化息息相關，跟年紀、有無餵母奶甚至更年期，都比男性來得劇烈。

研究指出生育年齡的女性，高達85％有經期相關不適症狀，包括經痛、頭痛、腰痛、失眠、經前症候群等。此外近年來青少年憂鬱症也是非常重要的關懷議題，發生的原因包括課業壓力、家庭因素、人際關係等。

楊錚宜說，有些人會以為憂鬱症就是心理上的感冒，但她認為這樣的說法太輕視，感冒可能會因為自身抵抗力而過2、3天就好轉，而憂鬱症則是一種長期的心理疾病，可能會出現幻聽，而幻聽多是批評即指責，不正視的話，可能還會產生「只有死去才能解決現在困境」的想法。

楊錚宜表示，醫學進步讓精神科醫師對於憂鬱症的了解與治療與時漸進，患者找到信賴的精神科醫師討論，醫師會斟酌狀況給予藥物、心理治療，幫助患者恢復健康，除了與醫師配合，家屬支持及陪伴也很重要，若安慰患者「想開一點就好」，反而可能會加重患者自責的機會，多試著傾聽、陪伴，「就是最好最重要的正向力量」。

此外，民眾可以透過「心情溫度計」來進行自我評估，了解自己的心情狀態也是很重要的健康管理，若有心情持續低落且合併失眠、沒動力、負面思考等就應該尋求專業醫師協助。

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(中時 )