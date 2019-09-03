國泰航空再次發現機上氧氣瓶遭破壞

泰航空今天公開證實，由於3班飛往香港航班上的手提氧氣瓶遭破壞，調查小組正在為此進行內部調查，目前已有20餘名在機上執勤的機艙服務員暫停飛行職務以協助調查工作進行。

國泰航空因管理不善而連續4年在全球最佳航空公司排名跌出前3名，該公司近期2班由多倫多前往香港、1班由峇里前往香港的國泰航空航班，以及國泰港龍航班上，一些存放在機上的手提氧氣瓶被發現已排氣或部分排氣。由於氧氣瓶是緊急狀況時的重要設施，國泰對此非常重視，並已向香港民航處和警方報備有關事件。

《東網》引述國泰發言人表示，最近國泰已進一步提升保安措施，除起飛前外，每班航機於航程途中及降落後均會進行檢查，以確保所有緊急安全設備運作正常，保障機組人員和乘客安全。

報導說，國泰昨日(2日)已向員工發出內部備忘，指公司推出機艙內監控計劃新政策即時生效，空服員須在2次飛行服務之間，至少每60分鐘檢查一次機艙、洗手間及機組休息室，確保沒有可疑活動，包括注意服務員休息室及機艙任何不尋常氣味、聲音及溫度變化，要適當存放藥物，留意乘客行為及有否爭執等。

(中時電子報)