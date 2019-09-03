對於數位身分證採限制性招標委託中央印製廠印製，遭外界質疑有圖利特定廠商之嫌，行政院長蘇貞昌今天表示，新的身分證非常重要，就像新台幣一樣，政府把身分證交給中央印製廠印製是以印製新台幣來看待，不但要品質好，而且還要防止有任何的資安疑慮。

蘇貞昌指出，有關新的數位身分證，相信中央印製廠會為全體國人做最好的服務，政府也這樣要求。

內政部規劃明年10月起換發數位身分識別證（New eID），鏡週刊報導，數位身分證原訂投入新台幣40億元預算，今年10月公開招標，卻在6月改為限制性招標，直接由曾印錯55萬本護照、出過大包的中央印製廠得標。

內政部今天下午發布新聞稿表示，基於嚴謹、安全控管國民身分證，以限制性招標委託中央印製廠印製，符合政府採購法規定。蘇揆下午出席農金資訊公司成立農金安心GO平台發表會，面對媒體記者詢問時，作上述表示。

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