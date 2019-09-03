副總統陳建仁今日接見日本麻生集團執行董事，他指出，截至7月底，台灣接受長照服務人數已達20萬5千多人，較去年同期成長高達55％，他深切期望能夠繼續朝強化社區整體照顧功能的目標前進，讓有長照需求的失能、失智長輩，能在自己熟悉的社區環境裡獲得需要的照顧服務，落實在地安老的政策理念。

陳建仁表示，非常歡迎麻生集團來到台灣，由執行董事古野金廣親自率領多位高層來訪，顯示麻生集團對台日長照產業交流合作的重視，也為台灣長照服務邁向國際化感到無比高興。

他指出，台灣已正式進入高齡化社會，面對人口老化的挑戰，推動長照服務是政府刻不容緩的工作。為建構優質、平價且普及的長照服務體系，我國政府積極推動長照10年計畫2.0，擴大服務對象、擴增服務項目、提高服務時數、發展創新服務，以回應台灣民眾多元照顧需求，提升服務涵蓋率；並整合醫療、長照、預防保健等資源，發展以社區為基礎的健康照護體系，秉持彈性、擴大、創新、整合及延伸為原則，建立高齡社會的健康照顧政策。

長照2.0強調因地制宜的重要性，依照不同區域的文化和生活樣態，規畫具有在地特色的長照服務；自推動以來，目前全國已經有555家居服單位、379家日照中心、12家專門照顧失智症者的團體家屋以及135個托顧家庭等長照服務資源，提供各式多元的照顧服務方式。在這些努力之下，截至今年7月底止，台灣接受長照服務人數已達20萬5千多人，較去年同期成長高達55％，陳建仁深切期望能夠繼續朝強化社區整體照顧功能的目標前進，讓有長照需求的失能、失智長輩，能在自己熟悉的社區環境裡獲得需要的照顧服務，落實在地老化的政策理念。

陳建仁強調，政府的目標很清楚，就是要把長輩與長照服務資源的距離變短，讓他們能在地安老。未來政府會持續推動發展長照資源，並強化長照服務的輸送，長照2.0的推動與成功也絕對需要民間單位的力量共同投入，一起發展最適合台灣本土的長照服務模式。

(工商 )