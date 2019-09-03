六福村主題遊樂園歡慶成立40周年，封園3天舉辦台灣遊樂園史上最大的國際音樂會「笑傲搖滾音樂祭」，期間不但遊樂設施全開放，更讓持有六福村主題樂園票券遊客能以優惠加購價共襄盛舉，9月6日週五加價200元就可入場，包含能聽金曲獎最佳樂團「茄子蛋」唱好唱滿1小時，9月7日至8日逢週六、週日也只需加價399元。此外，六福村也響應政府擴大秋冬旅遊補助，12歲以下小朋友都能免費入園。

金曲最佳樂團的茄子蛋也將在「笑傲搖滾音樂祭」演出。（六福村主題遊樂園提供）

顛覆遊樂園只能玩設施的印象，六福村自9月6日起連續封園3天，邀請70組的國內外超人氣樂團，結合園內各大設施及地標，規劃5大主題舞台讓樂團從午到晚接力表演，台灣高人氣獨立創作樂團有備受年輕樂迷推崇的老王樂隊、美秀集團、Vast & Hazy、拍謝少年、脆樂團、甜約翰、五五身、Mary See the Future、渣泥、P!SCO、海豚刑警、雀斑等。

蘇格蘭國寶級的The Twilight Sad是這次笑傲搖滾音樂祭的頭牌樂團。（六福村主題遊樂園提供）

許多未曾訪台的海外指標性樂團這次也將首度登台開唱，像是蘇格蘭國寶級後龐克經典The Twilight Sad，成軍30年的英國瞪鞋傳奇 Swervedriver，電影《告白》和《來了》導演中島哲指名配樂的日本話題2人組jan and naomi，還有歌手方大同力薦的新加坡創作才子Charlie Lim，泰國影視歌三棲當紅女星Violette Wautier等，此外還有曾多次來台的泰國樂團組合Yellow Fang，日本The fin.等十組國際藝人，每組超人氣樂團皆會完整演出1小時。

六福村行銷經理黃淑芳說，為迎接40周年生日趴，六福村貼心規劃「6」星級音樂祭，交通方面也特別請台聯巴士與新竹客運加開專車往六福村，另外在中壢火車站及高鐵新竹站還有由Beanfun!贊助的免費接駁專車。住宿方面，六福旅遊集團旗下六福莊、六福居、六福客棧、六福萬怡酒店同步推出笑傲搖滾音樂祭住房專案，除了3日券門票以外，還有住宿2晚、美味早餐、活動交通接駁（六福莊除外）等，而比起一般戶外音樂祭，園內還有室內設施可暢玩，下雨也不用擔心掃興。



【已持有六福村樂園門票之遊客加購價入場優惠】

持有「陸樂園」門票：每人週五加價200、周六日加價399

持有「水樂園」門票：每人週五加價500元、週六日加價699元

持有「水陸聯票」：每人週五加價100元、週六日加價299元

(中時 )