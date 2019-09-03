香港老字號餅店「泰昌餅家」，去年11月底以環球板橋車站作為進軍台灣首站，曾創下最高單日單店銷售6800顆皇牌蛋撻佳績，可見曲奇蛋撻的魅力，今也看準每日12萬人流的市政府捷運站，於統一時代百貨B2開設第3家門市，並為台灣獨創葡式「芙蓉蛋撻」，為全球首賣。
泰昌為台灣獨創葡式「芙蓉蛋撻」，以泰昌最經典的曲奇塔皮蛋撻，融合澳門葡式內餡，搭配口感綿密的麻糬，混搭出全新的蛋撻風貌和滋味，一口咬下即能感受到滑嫩蛋液、Q彈麻糬，和曲奇塔皮三者交融的豐富層次。
品牌表示，到泰昌除了享用台灣前3名商品：「皇牌蛋撻、冰火菠蘿油、乾炒牛河」，也要記得點上葡式「芙蓉蛋撻」，搭配絲襪凍奶茶享用；另還有許多香港小點，如台灣首創港式奶茶蛋撻、甜甜脆脆奶油豬、澳門豬扒包配薯條、法式西多士等；正餐部分，如沙爹牛肉湯出前一丁、馬來咖哩雞扒飯、照燒汁炒一丁、海鮮炒烏冬等，都是推薦熱銷餐點。為歡慶開幕，9月3日至9月5日。購買6入皇牌蛋撻禮盒，即免費贈送獨家芙蓉蛋撻乙顆，每日限量100顆。
(中時 )
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