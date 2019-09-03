「1930摩登大稻埕」活動邀請1930年代知名畫師羅訪梅後代（左2）共襄盛舉。（吳堂靖攝）

台北市大稻埕人文豐厚，獲選觀光局「2019台灣小鎮漫遊年」經典小鎮，北市觀傳局今年以「1930摩登大稻埕」為主軸，攜手文史工作者與各領域職人，推出4大主題、8條導覽遊程，包含電影、美食、歌謠等，帶領民眾重返大稻埕的美好時代。

黑膠唱片、復古照相館，搭配台灣歌謠之父鄧雨賢歌謠，「1930摩登大稻埕」即日起開跑，北市觀傳局以鄧雨賢1933年創作曲「跳舞時代」為背景，重現當時的奔放氛圍，系列活動包含四大主題體驗遊程及講座，北市觀傳局長劉奕霆表示，邀請民眾一起到大稻埕看表演、做工藝，悠閒旅讀舊城故事。

大稻埕巷弄學包含自由娛樂、信仰藝巷、戀河歌謠、老舖職人等4主題、8路線，由專業老師帶隊導覽，民眾可跟著蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根、月琴說唱藝術家山平、舒喜巷共同創辦人黃飛霖的腳步，一覽大稻埕豐富的人文歷史。

除了動態導覽，9月起每周六同步推出「摩登大稻埕」免費講座，邀請多元領域職人，從電影、飲食、歌謠、毛斷女等面向，分享1930年代的記事。

導覽活動採網路預約付費報名，每場次限額20人，共有45梯次， 詳情可上「台北旅遊網」查詢。另外，10月5日下午將於永樂廣場舉辦「1930摩登大稻埕」戶外展演及市集活動，歡迎民眾共襄盛舉。

(中時 )