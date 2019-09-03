陸軍航空指揮部少校副隊長劉傳集1978年駕駛觀測機失事殉職，不過飛機殘骸去年才被找到。劉傳集英靈3日入祀桃園忠烈祠，並由三軍儀隊將牌位迎入。劉的妻子、女兒、女婿到場，也難過拭淚。

桃園市長鄭文燦表示，劉傳集在於陸軍航空指揮部航空第一大隊觀測連絡中隊服役，當年駕駛8012觀測機執行儀器飛行訓練時，在苗栗南庄失事墜毀，一直到去年7月，才被山友發現飛機殘骸。

桃園市民政局也說，事發當時，劉傳集為了避開東河村向天湖部落等人口較多的地方，才會來不及在第一時間跳傘，因此撞上山區壯烈犧牲，因此將其英靈入祀桃園市忠烈祠，供後人瞻仰。

當年飛機失事後，飛機殘骸一直未被找到，去年7月山友登山意外發現，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書上發文，劉傳集的妻子得知聯絡上包，並前往事故現場招魂。後來軍方也決定將殉職的劉傳集英靈迎入桃園忠烈祠。劉妻見到丈夫英靈牌位，在莊嚴隆重的氣氛下，由三軍儀隊迎入忠烈祠，相當感動，也頻頻感謝政府和軍方，在丈夫殉職41年後入祀忠烈祠。

(中時 )