口湖地方創生主打「智能魚池」，國發基金投資1億8000萬元。（張朝欣攝）

國發會推動「地方創生」計畫，訂定2019年為地方創生元年，雲林縣口湖鄉地方創生計畫以台灣鯛「智能魚池」為主軸，導入智能AI技術，年產量為傳統魚池的42倍，獲國發基金投資1億8000萬元，並成為「地方創生」計畫的全國示範點。

雲林縣有6鄉鎮列為地方創生優先推動地區，其中口湖鄉台灣鯛「智能魚池」今年4月進行放養魚苗實驗，8月14日成功捕撈2個「智能魚池」，每池收成6600尾共約1萬3200斤，1年可收成3次共約4萬斤。

雲林縣政府計畫處長李明岳表示，台灣鯛「智能魚池」導入智能AI技術、太陽能儲電系統，進行全生命週期養殖暨產銷管理，用手機即可遠端監控掌握養殖池水質水溫、自動投餌投藥、生長監控、太陽能儲電賣電等系統。

「智能魚池」與傳統魚池相比，相同面積下可增加42倍魚產量、相同產量下可節省93％用水量。未來口湖鄉將建構109個台灣鯛智能魚池、號召109名科技漁民投入養殖，帶動每年台灣鯛魚出口達856萬斤，可創造2.91億元產值。

李明岳強調地方創生主要精神在於政府是「投資」而非「補助」，因此除了國發基金投資1億8000萬元，口湖地區台灣鯛企業主也將投入1億9000萬元，此計畫透過資策會、雲林縣政府、口湖鄉公所共同努力，預計將於2年後完成。

「口湖漁類生產合作社」總經理王益豐指出，「智能魚池」引進台灣鯛高密度智能養殖技術，配合「漁電共生」太陽能發電，希望藉此吸引旅外青年返鄉創業，共同打造雲林縣成為台灣鯛外銷生產基地。

(中時 )