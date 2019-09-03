媒體報導，高鐵列車上發現一只裝有300萬元的行李箱，發現失主是立委陳明文，而之所以要帶這筆錢北上，是要給兒子陳政廷海外創業用。陳政廷受訪時證實此事，他說，父親今天才把錢帶上來，但中午跟父親吃飯時，父親突然意識到把錢遺留在高鐵上，所以他才趕過去高鐵要找行李箱。

陳政廷說，他在菲律賓待了兩年，看到菲律賓有機會，才想說要去開設珍奶店；由於母親曾經營過「舞茶」手搖店，雖然後來沒經營起來，但他想要去菲律賓把這品牌重新做起來，父親才借他錢。

至於為何300萬元不是用匯款而是用現金，陳政廷說，他沒有信用卡，在菲律賓也還沒有戶頭，得先在台灣買器具後才能進口到菲律賓；也不是所有的錢都是拿去菲律賓，費用包含過代辦申請菲律賓的公司設立，並且要做市場調查、採買煮茶設備。

陳政廷也說，從頭到尾他父親都沒跟高鐵對上，怎麼可能有媒體報導說對高鐵報警生氣的事情，強調並沒有這件事。

本報特別求證鐵路警察局是否有其事?高鐵警察表示，經過調閱勤務中心報案紀錄以及清查為民服務案件，今天都沒有受理現金遺失案，經私下詢問是陳明文自行與高鐵服務人員接洽，因此對於本案並不了解，無法發言。

陳政廷表示，這兩年因緣際會前往菲律賓當地台商工作，在菲律賓的這段時間讓他產生了創業的想法，日前父親陳明文到菲律賓探視他時，在逛街時認為台灣珍奶可打進菲律賓市場，討論後決定投資，爸爸（陳明文）也支持他在菲律賓開台灣珍珠奶茶店。

陳政廷進一步解釋，今天遺失的現金，是這幾天他回台灣時，請爸爸（陳明文）向媽媽（廖素惠）拿的，300萬現金是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶的費用，很感謝台灣高鐵及警方協助取回，最後謝謝大家的關心與指教，希望在我的努力之下，台灣珍奶的新南進能夠更加順利。

高鐵公司表示，按程序處理旅客遺失物流程一般是拾獲遺失物後，會進行檢視、建檔及入庫作業，若可查詢遺失人之聯絡資料則會主動聯繫遺失人前來認領；若無法查詢遺失人，即會進行後續建檔與入庫保管等待人員認領，且相關遺失物依《鐵路法》規範會保存1年，如為電子產品類，因涉及「個人資料保護法」問題，委由政府立案之資源回收商進行銷毀，以避免爭端，如為衣物、用品類物品，捐予公益團體辦理義賣活動及轉贈弱勢機構。

至於陳明文一口氣遺失300萬元，高鐵公司除強調對旅客遺失物均以審慎態處理，也說旅客遺失物屬個人隱私，高鐵無法對外說明。

(中時電子報)