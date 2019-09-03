安西府大陸謁祖在地民眾熱烈相迎。（安西府提供／張朝欣雲林傳真）

台西鄉信仰中心安西府供奉張、李、莫千歲，建廟200餘年來首次前往大陸謁祖，3日安西府主委林清標與上百名信眾抵達河南省商丘市張巡祠，受到在地民眾熱烈歡迎，眾人依古禮祭拜，進行為期6天的兩岸宗教文化交流。

已有200餘年歷史的台西鄉安西府，主祀張、李、莫千歲，為雲林沿海地區信仰重鎮之一，主任委員林清標上任後致力廟務推動，陸續舉辦睽違50餘年的徒步到台南南鯤鯓代天府會香、設置安西府美食特產街，今年更進一步規畫大陸謁祖活動。

本月2日林清標率170餘名信眾從台西鄉出發，3日抵達大陸河南省商丘市張巡祠，受到地方人士熱情接待，並動員龐大鑼鼓陣相迎，林清標等人依古禮恭迎張、李、莫千歲金身進入張巡祠，完成建廟200餘年來首度謁祖活動。

安西府文宣組長丁仁桐表示，張、李、莫千歲為唐朝忠臣良將張巡、李泌、莫英，其忠烈參天、天地同感，後人因而立廟供奉，200餘年來保佑台西地區信眾，此次回大陸謁祖，完成信眾長久以來的心願，讓大家永誌難忘。

安西府指出，謁祖人員將於7日回到台西鄉，邀請全國信眾下午5點30分到台西慈海宮廣場接駕，隨後可前往台西國中、台西國小、五港汽車旅館3地點鑽轎腳，共同見證200餘年來兩岸宗教文化交流盛會。

(中時 )