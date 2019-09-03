國片《返校》3日舉行媒體試片，該片改編自紅遍全球的台灣自創同名電玩，演員王淨、曾敬驊、李冠毅、導演徐漢強等人共同出席，電影籌備至今耗時2年半，劇組團隊都相當期待成果，監製李烈表示：「演員和導演昨晚都緊張到睡不著。」王淨上台一拿到麥克風則帶著哭腔說：「哇靠！」一度轉過頭背對800多位觀眾暴哭，再回過頭搞笑：「我覺得我現在看起來好愚蠢。」足見心情激動。

王淨逐一點名、感謝合作成員，但不改大剌剌性格向觀眾說：「希望你們會喜歡，不喜歡就算了！」飾演讀書會成員的《囧男孩》李冠毅則笑言：「不行算了吧！」他表示原本不太敢看片，期間數度感到害怕，偏偏還想上廁所，「一直被嚇，很怕尿漏出來！」

新演員曾敬驊飾演的男主角在片中遭到刑求，昨看完後哭到發抖，他回憶除了拍攝過程辛苦，更在開拍前與白色恐怖受害者會面，了解當年所經歷的一切感受，因此格外入戲。他還不小心劇透，「我覺得我好幸運，第一次就演到活到最後的角色。」更表示自己曾夢到參與特映會，「以為可能小小的，沒想到這麼多人。」

電影不僅忠於遊戲精神、還原經典場面，更在劇情加深情感與人性，徐漢強說：「在兩年前的開鏡記者會有說過，希望大家以被嚇的心情來看，但最後是滿滿的淚水走出戲院，我想我們做到了！」他更強調說：「不要忘記過去發生過的一切，更要珍惜現在所擁有的自由，這就是《返校》核心價值，從遊戲到電影都是。」該片20日上映。

《返校》媒體試片（左起）李冠毅、曾敬驊、王淨、導演徐漢強。（牽猴子整合行銷提供）

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