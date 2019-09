樂高迷有福了!台灣第一家樂高授權專賣店LCS今秋將在遠百信義A13開幕,由樂高集團的戰略合作夥伴喜事集團(MSYAMING INTERNATIONAL GROUP)引進並負責其營運。喜事集團執行長宋文、營運長宋安今年6月在丹麥比隆樂高總部受訓,成為樂高授權營運商的一份子。

喜事集團執行長宋文分享:「樂高品牌感動我的一個地方相信跟很多人一樣,就是童年回憶。喜事集團樂高授權營運商與樂高其它通路最大的不同點在,我們不單只是擁有樂高全系列的產品,重要的是提供一個非常完整的品牌體驗。」喜事集團營運長宋安說,樂高已有88年的歷史,2015年及2017年更被選為全球最具影響力的品牌,這次在丹麥比隆的總部受訓,代發現樂高代傳承「ONLY THE BEST IS GOOD ENOUGH(只有最好才是夠好)」和「NEVER COMPROMISE ON QUALITY(品質從不妥協)」這兩個堅持,讓她希望將樂高分享給更多人。

宋文與宋安私藏的福特野馬 。(喜事集團提供)

樂高授權專賣店位於遠百信義A13 3樓,佔地超過120坪,獨家率先發表限定商品,有呼應台北主題的馬賽克牆、積木自選樂(Pick-a-Brick)、人偶自選樂(Build-a-Mini)和,還有樂高德寶、樂高經典、樂高城市、LEGO Friends、樂高極速賽車、樂高創意百變、樂高旋風忍者、樂高科技、樂高建築,以及其他授權系列如樂高星際大戰、樂高超級英雄、樂高迪士尼公主系列等,更有樂高文具等相關用品、Mini Build樂高體驗活動,大人小孩都可以來店感受到最完整的樂高體驗。

宋文與宋安私藏的蝙蝠俠車 。(喜事集團提供)

(中時 )