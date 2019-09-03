樂高迷有福了！台灣第一家樂高授權專賣店LCS今秋將在遠百信義A13開幕，由樂高集團的戰略合作夥伴喜事集團（MSYAMING INTERNATIONAL GROUP）引進並負責其營運。喜事集團執行長宋文、營運長宋安今年6月在丹麥比隆樂高總部受訓，成為樂高授權營運商的一份子。

喜事集團執行長宋文分享：「樂高品牌感動我的一個地方相信跟很多人一樣，就是童年回憶。喜事集團樂高授權營運商與樂高其它通路最大的不同點在，我們不單只是擁有樂高全系列的產品，重要的是提供一個非常完整的品牌體驗。」喜事集團營運長宋安說，樂高已有88年的歷史，2015年及2017年更被選為全球最具影響力的品牌，這次在丹麥比隆的總部受訓，代發現樂高代傳承「ONLY THE BEST IS GOOD ENOUGH（只有最好才是夠好）」和「NEVER COMPROMISE ON QUALITY（品質從不妥協）」這兩個堅持，讓她希望將樂高分享給更多人。

宋文與宋安私藏的福特野馬 。（喜事集團提供）

樂高授權專賣店位於遠百信義A13 3樓，佔地超過120坪，獨家率先發表限定商品，有呼應台北主題的馬賽克牆、積木自選樂（Pick-a-Brick）、人偶自選樂（Build-a-Mini）和，還有樂高德寶、樂高經典、樂高城市、LEGO Friends、樂高極速賽車、樂高創意百變、樂高旋風忍者、樂高科技、樂高建築，以及其他授權系列如樂高星際大戰、樂高超級英雄、樂高迪士尼公主系列等，更有樂高文具等相關用品、Mini Build樂高體驗活動，大人小孩都可以來店感受到最完整的樂高體驗。

宋文與宋安私藏的蝙蝠俠車 。（喜事集團提供）

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