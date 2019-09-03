5月以來北韓至少18次試射飛彈，美國總統川普認為沒啥大不了，專家看法卻很不一樣；他們認為，北韓藉此測試的是射程更大、更機動的飛彈，可能連美國防衛系統都無力抵抗。

「紐約時報」今天報導，北韓短程飛彈飛速精進，不僅日本與南韓置身更大危境，美國在日韓的至少8個基地與基地內超過3萬名部隊也深受威脅。

報導說，北韓領導人金正恩屢屢透過信件和會面向川普示好，還提出最終會解除核武這種含糊其詞的保證，但在一些專家眼中，這不過是金正恩的伎倆，為的是爭取時間，在即便遭到制裁時期，也得以提升彈藥庫。

研究北韓武器進展的美國麻省理工學院（MIT）政治系教授那蘭（Vipin Narang）認為：「金正恩相當高明地，利用了與川普協議的漏洞。」「這些都是機動發射的飛彈，飛得快、飛得低、易操作。那是飛彈防衛的夢魘。技術遲早會移轉到長程飛彈上，只不過是時間問題。」

那蘭說：「金正恩知道自己在做什麼，他可能認為，只要北韓不試射洲際彈道飛彈和核武，川普就能容忍北韓擁核，因為北韓試射會讓川普丟臉，大家也不會再覺得川普（的外交）達成了某種勝利。」

直到2009年都在美國國家情報總監辦公室（ODNI）擔任大規模殺傷性武器首席官員的范狄本（Vann H. Van Diepen）則說：「他們慣用的手法就是無所不用其極，看能不能矇混過關。」

那蘭表示，北韓上月底又發射的兩枚飛行物似是新系統，可能是今年亮相的第4個飛彈系統；他的分析顯示，川普撇說北韓試射只是在傳遞訊息，但金正恩心中盤算，可能不僅於此。

美國史丹佛大學國際政策專家施奈德（Daniel Sneider）說，「不該以為北韓飛彈測試只是單純在傳遞政治訊息」，「每一次，北韓都有極為清楚且具體的軍事目標，以及想在部署前先行展示與測試的系統」。

美國政府內部經過挑選的官員今夏傳閱國防情報局（Defense Intelligence Agency）一份評估，評估顯示，新加坡「川金會」後，北韓製造出約可供12個新核彈的原料。一位前資深官員表示，其他情治單位的「數字比較保守」，但同樣指向北韓炸彈庫持續擴充。

儘管美國國防部長艾斯培（Mark Esper）8月底對記者說，「我們關切」北韓的飛彈測試；但據日本與南韓官員透露，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近幾週與外國外交部長私下會面時，暗示很怕政府是在被牽著鼻子走。

公開發言時，蓬佩奧顯得謹慎許多。他最近告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「我們沒有如先前預期很快地回到談判桌，不過我們早就知道，路上一定會有小石子擋路的。」

現在蓬佩奧所謂的小石子已經愈變愈大。北韓近月一個接著一個地發射飛彈，測試至少3個新型飛彈，展現持續發射固態燃料飛彈的能力。固態燃料飛彈可更輕易藏匿山區，能迅速部署到機動發射器，且可在美國回應前先一步出擊。

蓬佩奧曾表示，美國的制裁給北韓帶來了「極限施壓」，若要說北韓近來挑釁有給大家上了一課，大家學到的應該是：金正恩顯然自有一套極限施壓策略。

(中央社)