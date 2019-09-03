今日上午有民眾在高鐵北上列車撿到一個未上鎖的登機箱，查看後發現箱內竟有300萬元的現金，高鐵依據規定流程追查，發現失主是民進黨立委陳明文，於是向其聯絡，事後陳明文的兒子陳政廷解釋，這筆錢是陳明文給他帶去菲律賓創業使用，卻不小心忘在車上，現已領回，但陳明文對於高鐵報警一事相當不滿，然而高鐵強調是按照SOP處理，而SOP內並無報警規定，讓人質疑報警者恐另有其人。

高鐵公司指出，旅客之遺失物屬個人隱私，因此無法對外說明，但流程都依照SOP處理，在拾獲遺失物後進行檢視、建檔與入庫作業，若可查詢遺失人聯絡資料，即會聯繫當事人前來認領，若無法查詢則等待認領。而相關遺失物依法規範可保存一年。

高鐵強調，流程均依照SOP處理，但細看高鐵公司SOP，並無「報警」流程，因此陳明文對於高鐵報警向其大發雷霆一事，讓人質疑報警的恐怕不是高鐵公司，而是另有其人。

(中時 )