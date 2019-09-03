負責人蔡長宏（左）說，店裡另一項熱門的月餅口味是波羅流芯，將鹹蛋黃攪拌成流砂狀，再急速冷凍，在以酥皮包覆，切開來後裡面的奶黃會流出來，好吃又好玩。（張毓翎攝）

烏魚子也能做蛋黃酥！位於嘉義市僑平國小對面的鮮吃飽文創有限公司，除了批發烏魚子等食品，還開設烘焙坊製作各式月餅，其中最特別是烏魚子蛋黃酥，將大眾所認知蛋黃酥中內餡之鹹蛋黃換成烏魚子，一口咬下，能吃到完整一塊充滿海味的烏魚子，甜中帶鹹，風味獨特。

「自己不敢吃的，絕對不賣！」負責人蔡長宏強調那是他經商的一貫作風，他表示，店裡烘焙的食材不馬虎，除了選用高級野生烏魚、日本進口日清麵粉，還添加古早味紅豆泥、芝麻及花生粉，三者調配成獨門黃金比例，來消除烏魚子腥味，並提升風味。

14年前蔡長宏原是茶葉盤商，副業為賣烏魚子，由於茶葉市場不如以往，故於2014年成立現在的公司，開始轉型販售烏魚子伴手禮盒，及開發其相關產品，以往店裡只賣一般蛋黃酥，但4年前雞蛋漲價，製作鹹蛋黃的成本一顆將近30元，故與太太開始研究如何用烏魚子，取代鹹蛋黃做成蛋黃酥，增加賣點。

蔡長宏笑說，為堅持不採用香料等添加物，試做失敗好多次，因食材昂貴，捨不得丟掉，經常和太太吃烏魚子「吃到怕」，但隨著不斷嘗試，月餅的口感與自身烘焙技術也一點一滴慢慢進步，故強力推薦烏魚子蛋黃酥，給喜歡嘗鮮的消費者。

店名：鮮吃飽文創有限公司

地址：嘉義市西區德安路65號

電話：0965252608

營業時間：上午9時至下午5時，周休二日

售價：烏魚子蛋黃酥、波羅流芯（100元／顆）

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