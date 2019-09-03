◎新式身分證傳個資外洩 內政部澄清

明年10月就要換發新式數位身分證。外傳得標的中央印製又另發包本土以外的外商，引發個資外洩疑慮。內政部稍晚將發新聞稿對外說明，內政部次長陳宗彥表示，未來中央印製廠怎麼做，就交由其處理，相信一定會基於國家安全的考量辦理。

◎抹黑國民黨 網紅藍阿姨遭警方法辦

國民黨面對外界各種謠言抹黑，決定以訟止謗，日前起底製造並流傳抹黑國民黨的影片，來源是號稱「生活理亂專家」的網紅「藍阿姨」。國民黨指該位名為「藍麗珠」的「藍阿姨」是綠營支持者，在網路上造謠攻擊國民黨，因此於8月23日帶著相關證據，向刑事局提告，，刑事局偵九隊今天已完成偵訊，該涉案人坦承製作該影片，並於網路散布，偵九隊已將全案移送台北地檢署。

◎暗酸蔡政府 扁:老農津貼萬元才合理

前總統陳水扁接受一邊一國行動黨中常委潘長成邀請，南下屏東萬巒鄉舉辦口述自傳的簽書會，會中他批評蔡政府近來承諾將老農津貼增加至7550元，增加幅度連每天買一顆滷蛋都買不起，更強調自己8年任內，老農津貼從3000元，一路增至6000元，因此喊出應該加碼至1萬元才合理。

◎捲詐賭案又掀婚外情 徐乃麟回應了

徐乃麟陷涉嫌假賣屋真詐財風波，遭米蘭苑關係人楊強蓉、5月22記者會踢館的曹姓女子、疑似徐投資的北京公司行銷端李女，1人遭3女圍剿，今日楊、曹已赴地檢署按鈴申告，對此徐乃麟下午在華視錄《天才衝衝衝》前接受簡短訪問，一派輕鬆表示心情沒受到影響。須支付公庫50萬元。另個資法部分，罪嫌不足，獲不起訴。

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

(中時電子報)