行政執行署台北分署在中秋節前夕，於今日下午舉行「123聯合拍賣會」，現場買氣熱絡，共賣得1695萬8190元，挹注國庫收入，成果豐碩。

台北分署表示，中秋佳節將近，民眾送禮需求大增，帶動今天拍賣會買氣。其中COACH、RAY-BAN等名牌太陽眼鏡，因變賣價格為定價2折起，吸引許多識貨的民眾到場購買，總計本次共售出25支太陽眼鏡，得款7萬1700元。

而慈禧太后最愛的碧璽寶石，此次賣出1顆重量1.96克拉，色澤為黃綠色的「霓光碧璽」，拍定價格3萬5000元。另已拍賣多次的腹部超音波、生化功能檢測儀2件醫療專業器材，本次各以100元拍定，當拍賣官敲下拍賣槌時，現場瞬間掌聲四起，慶賀該2件儀器終於拍定。

此外，「愛的世界」童裝、擴香瓶禮盒、華泰銀行股票、百貨專櫃的手提包、珊瑚、玉飾及金龍牡丹高粱酒也被民眾買回，總計動產拍賣金額14萬8190元。至於不動產部分，羅斯福路五段的華廈由抵押權人以總價1681萬元承受。總計今日聯合拍賣的拍定及承受金額為1695萬8190元。

(中時 )