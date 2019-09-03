行政院黨產會主委林峯正日前說，如果明年大選國民黨贏得過半數立委席次，黨產會將被關門，黨產清理工作也會一切歸零。國民黨明天將開記者會，要提告林涉嫌觸犯誹謗罪及違反選罷法。黨中央人士說，黨主席吳敦義上任兩年來，最近才開始採取提告作為，而且近兩周內已四度提告，顯示吳「硬起來」，採取「以訟止謗、以訟制暴」的作法。

國民黨上周就批評林峯正的說法，是以恫嚇人民的方式，企圖抹黑國民黨，將國民黨護法、護憲、撥亂反正的作為刻意誤導，讓民眾認為國民黨是為了護黨產而抵抗；國民黨並指林？ 正的作為與言行，不過是為了確保民進黨再度連任罷了。

國民黨明天上午9時30分將召開提告記者會，由組發會主委李哲華、行管會主委邱大展、文傳會主委程美華及葉慶元律師出面，表達要控告林峯正涉及觸犯誹謗罪及違反選罷法。

國民黨上月23日才控告號稱「生活理亂專家」的網紅「藍阿姨」藍麗珠，在網路上造謠攻擊國民黨，涉嫌誹謗；刑事局偵九隊今天已約談藍女完成偵訊，藍女坦承製作該影片，並於網路散布，偵九隊將全案函送台北地檢署。

此外，國民黨今天也宣布要在最短時間，控告日前報導國民黨主席吳敦義派人向鴻海創辦人郭台銘表達當韓「備胎人選」的《上報》楊姓撰稿記者，涉嫌加重誹謗。

國民黨也針對花蓮縣黨部近日爆發新舊黨部勢力搶房產使用權，今天先由書記長胡慧君代表，到花蓮地檢署提告金姓前黨工日前與30 餘黑衣人到縣黨部趕人，涉嫌侵入住居，並由黨中央在明天會針對侵權擅自出租辦公廳舍的部分，對相關人士提出告訴。據悉，因花蓮縣無律師願意接受國民黨委託，國民黨還特地請在花蓮有執業資格的北市律師協助提告。

(中時 )