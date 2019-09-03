2019中華台北羽球公開賽9月3日到8日在台北小巨蛋進行6天激戰，羽球運動用品品牌勝利VICTOR也在比賽場館附近的微風南京百貨3樓中庭設置快閃店，期間也跟台北羽球公開賽相同，今天地主好手「羽球王子」王子維邀請印尼女雙搭檔波莉（Greysia Polii）/拉哈尤（Apriyani Rahayu）、馬來西亞男單好手李梓嘉逛快閃店，四人還逗趣地跟戴資穎立牌合照。

VICTOR近年來積極開發羽球休閒、潮流產品，繼台北101快閃店後，本周再進駐微風南京百貨，推出眾多限量商品，例如首雙復古羽球帆布鞋、羽球場造型腳踏墊等，將羽球元素融入日常生活，首日就吸引羽球迷搶購，休閒帆布鞋甚至開賣前就有超高詢問度，羽球天后戴資穎也在個人社群媒體上「曬鞋」。

戴資穎是盡責的代言人，最近常在社群媒體分享產品穿搭。(摘自戴資穎IG)

逛完快閃店，選手們也分享對於台北羽球公開賽的期許，王子維說：「每次在台灣比賽就特別開心，會特別有動力，希望能拿出好表現給球迷。」拿過三屆台北公開賽女雙冠軍的波莉表示：「台北對我來說算是個幸運地，希望今年能一樣捧回冠軍！」波莉曾在2011、2014及2015封后，今年是相隔4年再次來到台灣參賽。

VICTOR快閃店除推出限量商品外，現場也設有大型羽球道具打卡點，台灣好手王子維、男雙好手李洋也將於本周六親臨快閃店舉辦簽名會，憑快閃店消費發票即可參加，限量70名。

(中時電子報)