國姓鄉福龜村長期無自來水使用，村民須仰賴井水及山泉水，經立法委員蔡培慧去年爭取到「無自來水地區供水改善計畫第三期」1,450萬元管線工程經費，近日即將動工，卻因各路權係屬不同機關，路修費讓居民大喊負擔太重，經蔡委員協調後，延管工程各路權單位已同意免收修復費。

國姓鄉福龜村的延管工程路修費，平均每戶要負擔費用，從6000多元到3萬多元不等，對居民來說是項相當大的負擔，讓居民們都大喊吃不消。

為了讓自來水供水改善計畫儘早進場施工，解決福龜村用水問題，蔡培慧表示，福龜村這3鄰共29戶，經自來水公司勘估後，規劃需埋設管線所需工程經費近2900萬元，很感謝水利署、公路總局與南投縣政府齊力協助完成自來水延管工程，除納入前瞻計畫全額補助工程款，各路權單位也都同意免收修復費，將可大幅提高國姓鄉的自來水普及率。

國姓鄉長丘埔生表示，南投縣自來水普及率不到80％，是全國倒數第二，福龜村長期鑿井抽水使用，自來水普及率僅有37.03％。蔡培慧立委去年爭取到近1500萬做自來水延管，公所也加派人力協助民眾解決補件或法規核准問題。很感謝公路總局答應免收路修費，大大減輕民眾的負擔。

(中時 )