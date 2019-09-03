台中市沙鹿市區不分平假日車水馬龍，但因停車空間不足引詬病，經立委顏寬恒及台中市副議長顏莉敏爭取下，舊沙鹿分駐所用地明年將改建成立體停車場，台中市交通局指出，工程經費約2.3億元，目前規畫180個汽車停車位，預計2022年下半年完工。

顏寬恒表示，舊沙鹿分駐所用地目前雖是平面停車場，但因火車站、菜市場及光田綜合醫院緊鄰沙鹿鬧區，加上沙鹿人口數不斷成長，連帶使得當地最重要的交通動脈沙田路，每到尖峰時刻常出現壅塞情形，停車位更是一位難求。

顏寬恒指出，2016年起陸續召集市府交通局、都發局及建設局，針對改建立體停車場召開多次會議，時任市議員的顏莉敏也多次提案，新市府上任後，持續督促台中市府向中央爭取預算，終於能如鄉親所願，未來將斥資2.3億元興建。

交通局長葉昭甫表示，沙鹿立體停車場將斥資2.3億元興建，由中央補助1億餘元，市府自籌1.2億多元，預計2020年下半年動工，工期為2年，未來將提供180個汽車停車位，可有效紓解沙鹿市區停車空間不足問題。

(中時 )