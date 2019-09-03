來往台三線更方便！公路總局新竹區監理所為提升台三線公路的公共運輸服務，即日起整合【5609】、【5700】客運路線在北埔老街的站位及班次，方便旅客轉乘。

新竹區監理所與新竹縣政府交通旅遊處在8月20日，先將「【5700】竹北火車站-獅山遊客中心」的北埔站、返程公車停課點遷移81公尺，與與「【5609】竹東-珊珠湖」整合於同一地點上、下車，新站址距離北埔老街更近，方便遊客進出。

此外，8月31日也開始實施調整後的發車時間，【5609】路線假日竹東9點40分發車的班次，調整為10點發車，讓搭乘【5700】上午9點從台鐵竹北車站發車的遊客，可在北埔老街站下車，並轉乘【5609】路線，前往峨眉湖或珊珠湖遊玩。

為了因應中秋節連續假期，公路總局在9月12日0時至9月15日24時止，推出86條國道客運路線票價優惠，例如新竹往返台北的9303路線定價130元，優惠價則為110元等。另有大眾運輸轉乘優惠，搭乘國道客運、高鐵、台鐵轉乘在地公路客運、市區公車，均可享後續一段票免費；觀光路線則有39條台灣好行路線實施電子票證半價優惠。

新竹區監理所指出，中秋連假期間南來北往搭乘高鐵或臺鐵欲前往新竹「峨眉湖」景點遊玩的旅客，上午9時在竹北火車站或9時20分在高鐵新竹站搭乘【5700】台灣好行，於北埔老街站下車直接轉乘【5609】公路客運即可抵達。

此外，民眾出高鐵或台鐵站，電子票證務必要過卡，能以銅板價輕鬆遊，民眾也可下載使用iBus公路客運APP，隨時掌握公路客運動態資訊。

(中時 )