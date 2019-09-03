陸外交部駐港特派員公署表示，針對美國《紐約時報》近期就香港局勢接連發表一系列失實報導和荒謬言論，提出嚴正交涉，對該報是非不分、顛倒黑白表示強烈不滿和堅決反對。公署發言人指出，一段時間以來，《紐約時報》對香港局勢報導和評論顛倒黑白，混淆視聽，一錯再錯，影響惡劣。

公署質問《紐約時報》，對包括750萬香港同胞在內的全體中國人民止暴制亂、恢復秩序的強烈願望和正義呼聲置若罔聞，卻頻頻為「反中禍港」頭目、「港獨」激進分子散佈謠言、抹黑中央和特區政府提供平台，還昧著良心將其包裝成所謂主流民意大肆宣揚，質問居心、良心何在。

公署批評，《紐約時報》將暴力極端分子公然美化為支持民主自由的鬥士，而將愛國民眾誣稱為「民族主義者」；對暴徒打砸搶燒、襲擊警察和無辜民眾的累累暴行輕描淡寫、一筆帶過，卻對警方忍辱負重、克制執法無端指責、大肆抹黑；對公然要求美方以《人權與民主法案》等對中國和香港相要挾的賣國賣港行徑鼓掌喝彩。公署質問新聞職業道德、法治和正義何在。

公署奉勸有關媒體立即改正錯誤，以負責任態度客觀、公正報導香港；認清世界發展大勢和香港主流民意，立即停止為禍港頭目和「港獨」激進分子撐腰打氣。

(中時 )