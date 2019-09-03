林志玲哭哭回應懷孕傳聞。（圖／翻攝自林志玲Chiling Lin臉書）

台灣第一名模林志玲今年6月閃嫁給小7歲放浪兄弟成員Akira，林志玲升格人妻後曾放話想生雙胞胎，最好還是龍鳳胎，一舉集滿好字，近來她常被傳肚凸孕味濃，今(3日)稍早林志玲在臉書回應：「我很胖嗎，以後只能吃一碗了」，還曬自己捧著一碗巨無霸尺寸白飯的照片，間接否認孕事。

林志玲嫁給Akira三個多月，成為最受矚目的跨國婚姻，小倆口一舉一動都特別受到外界關心，最近Akira過生日，PO出自己說中文感謝粉絲的影片，進步神速，被指是林志玲中文教得好，而Akira日前宣布將在九月初有「重大發表」，又被粉絲狂猜是否與林志玲有喜有關。

多次被傳懷孕的林志玲，今在臉書用高EQ逗趣回應：「我很胖嗎」，照片中扁著嘴的她還自己PS上一顆淚珠，哭哭回應外界傳聞，粉絲則安慰她說：「志玲姐姐～無論吃幾碗，永遠漂亮」、「太瘦會無法受孕的」、「哈哈哈眼淚特別大顆，哭得好很可愛」、「這麼可愛！不過還是太瘦，允許你再吃一碗」。

(中時電子報)