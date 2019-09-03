陳錫煌是台灣唯一獲得文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」、「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製-作技術保存者」兩項國家頭銜的傳統布袋戲師。（王寶兒攝）

今年１１歲的洪為亨熱愛布袋戲，以純淨的童音吟誦台詞，卻絲毫有著不輸大人的氣勢。（王寶兒攝）

一群11歲至13歲不等的學童端起布袋戲偶，以絲毫不輸成人的有力丹田，有模有樣的吟誦《武松打虎》台詞。這些學童們師承高齡88歲的布袋戲國寶級大師陳錫煌，陳錫煌也像是阿公教導孫子一般，在每週固定時間親切指點學童們的操偶技巧。隨著教育部新課綱納入傳統文化藝術，未來的校園預計也可見更多類似陳錫煌與學童們一般、「老藝師、小學員」的景象。

跟隨著陳錫煌學習傳統布袋戲將近一年半、現年11歲的洪為亨表示，自己很喜歡布袋戲的戲偶動作及特殊的口白，在電視上看到陳錫煌師父的報導後，便央求爸媽帶他報名陳錫煌的兒童教學工作坊，與其他學童一同學習布袋戲。雖然僅有11歲，但對於傳統文化卻充滿熱忱，談起陳錫煌的崇拜之情更是溢於言表。

因應新課綱，文化部文化資產局預計於今年至明年於台灣各地國小、國中、高中辦理傳統藝術推廣講座，除了陳錫煌掌中劇團以外，北管大師邱火榮、歌仔戲團壯三新涼、苗栗陳家班北管八音團也都將在校園講座中現身，讓傳統藝術得以走入校園，培養年輕學生對傳統文化藝術的認知與了解。

陳錫煌表示，對於傳統藝術的傳承，其實只要是年輕人有興趣，他都會慷慨傾囊相授，且不只是布袋戲，布袋戲偶所戴的硬盔、軟盔，也都是他想帶領年輕人所學習的技藝，「學生也都會跟我學台語，到校園去可以老中青三代一起，不會跟年輕人有距離。」

台中教育大學台語文學系副教授林茂賢表示，傳統藝術在過去的台灣教育中是被犧牲的，沒有人教學生什麼是南管北管，現代也沒有機會接觸歌仔戲布袋戲，將傳統藝術送到校園裡面，便能讓學子觸傳統藝術，不但能有傳承計畫，也能夠培養未來的觀眾。

(中時 )