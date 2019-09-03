國光劇團《快雪時晴》，「菁英版」由中生代盛鑑（右）、黃宇琳（左）主演；「經典版」，由當家老生唐文華（中）、京劇天后魏海敏出馬。（陳淑芬攝）

國光劇團京劇小天后黃宇琳在《快雪時晴》飾演大地之母。（陳淑芬攝）

國光劇團中生代京劇菁英盛鑑在《快雪時晴》的演出。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院「遇見巨人系列」節目，將推出國光劇團新編大戲《快雪時晴》，與長榮交響樂合作演出，克服東、西方音樂藩籬，並以雙卡司詮釋不同世代觀點。歌劇院藝術總監邱瑗3日表示，將邏輯與表現手法完全不同的東、西音樂、藝術，跨域融合並不容易，《快雪時晴》保留原創劇本及音樂，結合科技影像技術，將展現台灣京劇創新魅力。

台中國家歌劇院推出國光劇團新編大戲《快雪時晴》，19日推出「菁英版」，由中生代京劇菁英盛鑑、黃宇琳主演；20日是「經典版」，由當家老生唐文華、京劇天后魏海敏出馬，展現不同世代詮釋觀點，3日舉辦演出宣告會中，由演員盛鑑、黃宇琳現場演出精彩片段。

「跨域真的不是件容易的事情！」邱瑗在會中表示，交響樂的節奏、韻律、彈性速度都記在樂譜上，樂團團員按照樂譜記載演奏；京戲則保持了一定的彈性，讓演員在唱念作打之間，能有機會重塑角色特色。要從新學習邏輯與表現手法完全不同的藝術，揉合彼此的差異及特色，竟也成為彼此的粉絲。

國光劇團團長張育華表示，劇團在2007年首度推出《快雪時晴》，與交響樂合作的跨界旗艦式演出，在交會融合過程迸出創新火花，受到關注。10多年後的《快雪時晴》，復排版由戴君芳與資深導演王冠強合作，保留原創劇本及音樂編曲，全面更新舞台設計，並結合科技影像及水墨等新媒體藝術，考驗演員詮釋的成熟度及魅力。

「東、西方音樂跨界合作的經驗是痛苦萬分的歷程！」頭牌老生唐文華不諱言表示，京劇鑼鼓聲量亮又尖銳及磅礡，交響樂的樂音卻很優雅；交響樂節拍分明，與京劇唱腔常以吟唱展現情感，兩者截然不同，必須相互調整配合，歷經12年各自淬鍊，將展現得更流暢協調。

導演王冠強說，復排版將推出《快雪時晴》2.0版，不但精煉原創劇本、修改節奏，並加入數位3D影像等創新概念，此外，也不將音樂鎖死，做創新發揮。

(中時 )