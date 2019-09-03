毒品近年來愈加猖狂，許多犯罪類類型也因毒品而起。花蓮縣警察局依循「團體合作」、「深入社區」、「向上溯源」三大方針，誓要將毒趕出社區與大樓，還給人民安心居住場所。今年「安居第二波緝毒專案」共逮補70人，高效率鐵腕行動，展現警方掃毒決心，也加深民眾信心。

花蓮線警局自7月22日起至8月5日中啟動「安居第二波緝毒專案」，共計逮補高達70名犯嫌，聲請超過100張搜索票與23張拘票。其中逮獲藥頭33人，移送後聲請羈押有21人、法院裁定16人准押。起出各級毒品重382.75克，現金2萬6900元，及改造槍枝1把。

專案當中，透過警方強化個別蒐證，並積極與檢察官達成共識，在聲押嫌犯上頗具成效，不僅著重「量」，更注重案件的「質」，本次逮補藥頭，檢方聲押率高達63.08％，法院羈押率更是突破75％。

花蓮縣警察局長林樹徽表示，毒品危害社會、拖累家庭，警方面對毒品危害絕對不放任姑息，此次專案鐵腕掃毒活動，只是警方行動的一次里程碑，未來將持續展現嚴正執法精神，守護人民居住安全。

(中時 )