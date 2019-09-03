竹南公義路緊鄰清寧陸橋路段僅4公尺寬，公所執行拓寬工程以解決塞車問題。（何冠嫻攝）

竹南火車站北側軍用戰備月台，致公義路南北雙向車道縮減為單線道，成為道路交通瓶頸，竹南鎮公所獲經費補助以1845萬元，執行「公義路路段道路改善暨環境綠美化工程」，以解決塞車問題。

費時5年爭取，竹南鎮公所以總經費1845萬元執行公義路路段道路改善暨環境綠美化工程。立委陳超明表示，經多次邀集國防部、台鐵及本所等相關單位會勘與協商，今年獲國防部同意拆除3分之1月台、保留鐵軌左右各2.5公尺月台作業寬度，另也取得台鐵同意出租土地作改善道路使用，並代辦軌道、電力及號誌等遷移工程。3日陳超明、苗栗縣副縣長鄧桂菊、竹南鎮長方進興等人持鏟動土，並焚香祝禱工程順利。

方進興表示，公義路為連接新竹與竹南市區重要聯絡道，但竹南火車站旁的戰備月台導致公義路寬度限縮，致上下班尖峰時段車輛無法會車，易造成塞車問題，透過工程將公義路拓寬為8公尺雙線道，並進行鋪面改善、新增鐵路圍籬及綠美化等工程，提升用路品質。

(中時 )