媒體報導，高鐵列車上發現一只裝有300萬元的行李箱，發現失主是立委陳明文，而之所以要帶這筆錢北上，是要給兒子陳政廷海外創業用。陳政廷受訪時證實此事，並聲明如下：

大家好，我是陳政廷，行李遺失事件讓大家關心實在是非常抱歉，首先感謝台灣高鐵及警方協助尋回行李箱，但部分媒體對這件事情有些描述與事實並不相符。

我想藉此澄清一下，這兩年我因緣際會前往菲律賓當地台商工作，在菲律賓的這段時間讓我產生了創業的想法，日前我父親到菲律賓探視我時，在逛街的時候我們感受到台灣珍奶可打進菲律賓市場，我們討論後，爸爸決定讓我投資，支持我在菲律賓開台灣珍珠奶茶店！讓台灣珍奶南進。

今天遺失的現金，是這幾天我回台灣時，請爸爸向媽媽拿的，300萬現金是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶之費用，很感謝台灣高鐵及警方協助取回，最後謝謝大家的關心與指教，希望在我的努力之下，台灣珍奶的新南進能夠更加順利，我希望我媽媽能看到我的努力，有天能從反對轉而支持我，以我為傲！

(中時 )