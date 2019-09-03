韓國瑜在民政局長曹桓榮、立委參選人王齡嬌等人陪同下，前往旗山鯤洲宮參拜。（林雅惠攝）

韓國瑜到旗山天后宮參拜，熱情韓粉在現場拿國旗等候與韓合照。（林雅惠攝）

市長韓國瑜請益開講第二站抵達旗山區公所，與在場100多位民眾座談。（林雅惠攝）

針對公懲會判定台大校長管中閔被控涉違法兼職案判決申誡，韓國瑜說，大部分台灣民眾也無法接受這樣的羞辱。（林雅惠攝）

高雄市長韓國瑜請益開講今天第二站抵達旗山區，先後到鯤洲宮及天后宮參拜，現場一群韓粉守候，一見韓出現就高喊「韓國瑜凍蒜！」、「韓總統好」，韓表示，下鄉主要是傾聽民意，是為了跑市政才來旗山，無關選舉。

韓國瑜今天下午在民政局長曹桓榮、立委參選人王齡嬌、高雄市議員林義迪、鍾易仲等人陪同下，先抵達旗山鯤洲宮參拜，由鯤洲宮主委柯正派出面接待，現場有不少死忠韓粉穿國旗裝、高揮國旗到場支持，韓一到場，韓粉即高喊「韓國瑜凍蒜！」。

曾任青果社主席的呂姓蕉農熱情呼喊：「韓總統好！」呂表示，旗山香蕉今年若沒有韓市長幫忙，不可能有這麼好的價格；張姓老農則替韓國瑜抱不平說，韓沒夜沒日在做事，「黑韓全都是假的」，是小英陣營怕他當選，所以才抹黑。

隨後，韓國瑜到旗山天后宮參拜，宮廟外仍一群韓粉拿著國旗等候與韓國瑜合照，韓祈拜完致詞讚揚天后宮多年來默默行善，強調市府未來要與宗教合作，讓市民感受在溫馨且安全的環境下生活。

最後韓國瑜在旗山區公所與居民座談，全程約1小時不開放。韓國瑜事後接受媒體聯訪時說，連續2天的區里請益行程是很好的雙向溝通，市民朋友也很踴躍發言，如現場有一名農友缺工嚴重，希望市府協助，正好旗美高工校長在旁，有很多農校學生，因此讓彼此有了合作機會，至於其他建設市府都會列案，盡早處理好。

另針對公懲會判定台大校長管中閔被控涉違法兼職案判決申誡，韓國瑜說，管中閔過去一年半幾乎被Ｘ光檢查，包括他所有資料及一切都以最嚴格檢驗，由於不把管中閔發布台大校長，經過近2年時間，實在找不到他毛病，最後找到投稿到報紙來懲戒及羞辱他，他相信台灣民眾眼睛是雪亮的，大部分台灣民眾也無法接受這樣的羞辱。

(中時 )