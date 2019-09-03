香港眾志祕書長黃之鋒呼籲台灣可以制定「難民法」。行政院表示，現已在立法院審議的難民法未來是否完成立法，尊重立法院的審議；至於港人若遭政治壓迫有政治庇護需求，政府也會依法、依個案妥善處理。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府從未介入香港的民主運動，但行政院高度關注並掌握發生在香港的一切。有關「難民法」草案，已經在立法院完成一讀審查，是否完成立法，行政院將尊重立法院的審議。

她表示，現有的兩岸人民關係條例第17條、港澳關係條例第18條以及香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法已針對港人來台有相應規範。若真有任何港人以遭受「政治壓迫為由來台請求協助」，政府也將依照我國現有的法規「依不同個案進行妥善處理」。

Kolas並說，若港府持續走向極端，並施行危害人權與民主自由的措施，台灣也將與世界各國一起支持香港人民捍衛民主自由的價值。

(中時 )