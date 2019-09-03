九三軍人節，企業家郭新政3日宣布參選高雄市左楠區立法委員，她認為，自己一定選得上，國民黨立委黃昭順、民進黨立委劉世芳都不是對手。對此，黃昭順表示尊重。劉世芳說，對她祝福，感到不捨。

郭新政宣布參選，為左楠區立委選舉投下變數。她3日將矛頭指向黃昭順，認為黃昭順是在珠寶走私事件，逼死前台北市議員李新的凶手之一，且在國民黨左楠區立委初選作弊。黃昭順對此不回應。郭新政希望未來能進入立法院，行使立委的閱卷權，追查真相。

郭新政在網路上擁有28萬粉絲，這讓她有信心可以參選立委，並獲勝。她說，兵貴神速，過去十幾天，她將戶籍遷到高雄市，並租下位於左營高鐵站附近的辦公室，準備參選。

她表示，一定會把故事說完，雖然惡人仍橫行無阻，她和79歲的前主播盛竹如會堅持到底，為了公平正義，及百姓福祉而戰；如果不是失去摯愛，誰會有這樣的勇氣。

對於要花多少錢與人力去打這一仗，郭新政保留地說，將採取精兵制，目前團隊是5人。至於要花多少錢，她表示，自己不缺錢，仍要評估與觀察。

郭新政的競選主張包含打倒貪婪權貴、終結黑金政治，以及維護社會公平正義。她說，年輕人對社會失去希望、對房價和低薪絕望，身為中堅份子的民眾不可置身事外，把問題都推給年輕人。

劉世芳表示，郭新政遠從台北南下，她為郭感到不捨，因為選舉很辛苦；對於不公不義的事情，有很多管道可以申訴，包含司法、監察院與媒體等。

劉世芳也祝福郭新政，她說，兄弟登山、各自努力，選舉非常辛苦，也要提出福國利民、對選民有益的政見，才能獲得青睞。

(旺報 )