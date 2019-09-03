玲玲颱風威力持續增強！玲玲颱風路徑不斷往東修正，氣象局預測通過台灣東部海面時將增強為中度颱風，明天除了迎風面的東半部降雨外，也受到低壓帶影響，西半部也會降雨，而周四玲玲颱風北上後，也會帶動劍魚颱風往東移動，屆時可能會影響台灣。

中央氣象局預估，受到颱風外圍環流影響，明天台灣西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨或豪雨發生，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。周五至周日則會受到低壓帶影響，中南部、東南部及東部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局預報員張承傳表示，海上颱風警報機率低，路徑仍持續往東修正，除非戲劇性變化，否則未來暴風圈應該不會觸陸，外圍環流從昨天晚上開始影響台灣，北上的時候除了受到外圍環流影響，明後2天除了迎風面持續降雨外，受到低壓帶影響，全台灣都會有雨勢，西半部、東半部會有局部大雨或豪雨。

至於劍魚颱風，張承傳說，在海南島附近的劍魚颱風截至昨晚幾乎都停留在原地，預估今明二天動的機會也不大，可能要待玲玲颱風北上後順著低壓帶的西南風才會漸漸移動，但仍要持續觀察其未來動向，才能確定影響台灣程度。而準法西颱風影響台灣程度應該不大。

張承傳也說，今起至周六基隆北海岸、東半部、南部，澎湖、馬祖各地皆有長浪發生。

(中時 )