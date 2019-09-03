新北市「新莊北側知識產業園區」中2.55公頃的機關用地，原規劃作為司法園區，但後來卻無疾而終，大片土地閒置至今，新北市議長蔣根煌3日下午會同交通局、城鄉局、地政局到場會勘，爭取規劃為停車場，交通局表示，將調查當地停車供需後，於一個月內完成興建停車場可行性評估。

新莊北側知識產業園區總面積共26.57公頃，提供雲端科技、數位匯流、媒體及文化產業進駐，其中2.55公頃的機關用地，就位於車潮密集的機捷新北產業園區站旁，但因長期閒置，大片空地長滿雜草。

為了避免空間浪費，蔣根煌日前發函建議交通局規劃為臨時停車場，並於昨下午會同各局處到場會勘。

蔣根煌服務處表示，此地位於交通樞紐，加上鄰近的產業園區停車需求相當大，若將此地先規劃為停車場，不但避免空間浪費，還能解決當地停車問題。

城鄉局指出，原此處規劃為機關用地，但在司法園區確定不進駐後，新北市將向內政部申請變更為「產業專區」，若申請成功，最快明年中就能通過，因此若作為停車場，恐使用時間不長就要拆除。

交通局停車管理科長吳政諺表示，若規劃為停車場，希望能至少使用3年以上，才符合經濟成本，目前將先調查附近停車供需狀況，於一個月內完成可行性評估，後續將與城鄉局、經發局確認相關期程後，再行研議。

(中時 )