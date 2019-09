六福村主題遊樂園慶祝40周年慶,9月6日至8日起舉辦笑傲搖滾音樂祭,不僅全區遊樂設施全開放,還提供民眾加價參與金曲獎最佳樂團「茄子蛋」Live飆唱,且響應政府擴大秋冬旅遊補助,12歲以下孩童可免費入園,一起搖滾。

六福村主題遊樂園將在6日開始封園3天,舉辦笑傲搖滾音樂祭,邀請來自國內、外70組人氣樂團接力表演,包含時下樂迷喜愛的老王樂隊、美秀集團、Vast & Hazy、拍謝少年、脆樂團、甜約翰、五五身、Mary See the Future、渣泥、P!SCO、海豚刑警、雀斑等台灣高人氣獨立創作樂團,還有蘇格蘭國寶級後龐克經典The Twilight Sad、成軍30年的英國瞪鞋傳奇Swervedriver、日本話題二人組 jan and naom、新加坡創作才子 Charlie Lim、泰國女星Violette Wautier及樂團Yellow Fang、日本的The fin等。

此外,園方也安排結合園內各大設施及地標,規畫5大主題舞台,每組人氣樂團表演完整1小時,從午後開唱,絕不冷場。六福村行銷經理黃淑芳說,為了迎接40周年生日趴,六福村貼心規畫「6」星級音樂祭,商請台聯巴士與新竹客運加開專車,中壢火車站與高鐵新竹站也有Beanfun!贊助的免費接駁專車。

住宿則有六福旅遊集團旗下的六福莊、六福居、六福客棧、六福萬怡酒店同步推出笑傲搖滾音樂祭住房專案,除了三日券門票以外,還有住宿2晚、美味早餐、活動交通接駁等。9月6日可以門票加購200元參與音樂祭,7、8日則加價399元。

六福村40周年慶「笑傲搖滾音樂祭。加碼方案如下:

已持有六福村樂園門票之遊客,提供加購價入場特殊優惠

持有【陸樂園】門票:每人週五加價200、周六日加價399

持有【水樂園】門票:每人週五加價500元、週六日加價699元

持有【水陸聯票】:週五加價100、週六日加價299

詳情可見笑傲搖滾音樂祭官方網站(https://shoutoutfest.com/),更多活動詳情及優惠,歡迎至六福村官網http://www.leofoo.com.tw/village/ 、六福村官方線上購票https://leofoo.ticketeasy.com.tw/ 或FB粉絲專頁http://www.facebook.com/leofoovillage查詢。

(中時 )