一名婦人因子宮頸過短，即使做過子宮頸環紮手術，依然不斷宮縮、安胎困難，懷孕27周時產下姊弟龍鳳胎，姊弟倆因嚴重呼吸窘迫症候群、肺出血、早產兒呼吸中止症等急症必須緊急治療，所幸經由台北慈濟醫院團隊3個月治療，最後平安出院。

姊姊樂樂、弟弟翔翔剛出生時僅有750公克及960公克，兒科部醫師蘇一宇帶領團隊及時對症下藥、妥善照護，姊弟倆人住院3個月，成長至約2000公克，平安出院。

蘇一宇指出，台灣每年約出生20萬個新生兒，未滿37周就出生的早產兒占其中的8％至10％。由於許多器官尚未成熟，早產寶寶面臨諸多健康問題，其中以腦部傷害、呼吸狀況與視力影響最要被注意。

蘇一宇表示，早產兒的照護重點在「走在疾病前」，醫師除了針對症狀給予治療外，更要預期孩子每個階段可能出現的問題，及早追蹤、預防。研究也顯示，未滿39周出生的孩子易因呼吸問題、感染問題而住院或增加敗血症機會，成長過程中出現行為問題的機會也較一般孩童高。

高齡產婦、懷胎年齡過輕、子宮頸閉鎖不全、發紺性心臟病、腎臟疾病、感染、抽煙、飲酒或胎兒先天異常都可能是造成早產的原因，蘇一宇提醒，「早產兒風險雖然較足月兒高，但新生兒科的醫療技術已較過往先進、成熟，只要了解孩子、悉心照顧，寶寶也能健康長大。」

若有早產風險或出現早產徵兆，建議儘早轉往有早產兒照護團隊的大型醫院，讓孩子健康出生，平安長大。

(中時 )