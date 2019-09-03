Luis利用自製的儀器，透過連續斷層掃描的方式，將無線網絡轉換成彩色LED。（圖摘自Dailymail）

智慧型手機時代，大眾對網路需求越來越高，對於沒有網路吃到飽的人來說，一走進公共場所或是市內，第一件事就是搜尋最近的WI-FI網路，但如果WI-FI可以用肉眼看見，你能想像是長什麼樣子嗎？一名英國新堡（NewCastle）大學博士生發明了一台「訊號捕捉器」，可以將WI-FI訊號捕捉並化作影像，其樣貌如魂魄，令人嘆為觀止！

英國一名就讀新堡大學建築與交互設計博士學位的路易斯（Luis Hernan），Luis本身就對隱身於生活週遭的網絡系統感到著迷，身為Digital Ethereal 專案成員的一分子，該專案志力於將日常生活中不可見的事物顯現出來。他自製裝置掃瞄 Wi-Fi 訊號，透過訊號不同強弱配上不同的色彩來展現，其中紅色訊號最強、藍色訊號最弱。

拍攝捕捉的結果顯示出，無線網絡表現出多重色彩，以旋轉纏繞的方式附著於生活週遭的人事物。(圖摘自Dailymail)

Luis表示，「我稱它們作幽靈體，因為無線網絡讓我聯想到鬼魂，它們一直在這可是用肉眼無法見到」。他利用自製的儀器，透過連續斷層掃描的方式，將無線網絡轉換成彩色LED。其結果顯示出，無線網絡表現出多重色彩，以旋轉纏繞的方式附著於生活週遭的人事物。

Luis甚至製作了一個APP「Kirlian」，它可以讓人們看到周圍的Wi-Fi強度，此APP可於Android平台上下載到。Luis希望大家都能透過此檢測器，觀測到生活中無形的網絡發生的各種變化。

(中時電子報)