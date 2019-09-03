雨滴會遮蔽視線，這是常識。汽車因此需要雨刷，事實上直升機和運輸機也有，它們的飛行速度較慢。然而高速飛行的戰鬥機，座艙罩是無法安裝雨刷的。現在美國空軍研究實驗室（AFRL）打算改善這個問題，他們調配出可用在戰機座艙罩上的超疏水鍍膜，將在F-16戰隼式戰機(Fightingfalcon)上測試，以解決大雨期間的能見度問題。

空軍科技網(Airforce-Technology)報導，雖然戰機飛在雲層之上，飛行時不會有雨滴的問題，但是在起飛和降落階段時，仍然會因雨滴影響能見度，所以超疏水的座艙罩仍然是重要的。這個產品被稱為水力皮(HydroSkip)，是由空軍AFRL和代頓大學(University of Dayton)研究所共同發明。

運輸機上的雨刷。(圖/美國空軍)

UH-60黑鷹直升機的雨刷。(圖/美國陸軍)

AFRL航空航天工程師麥克‧葛蘭(Mike Gran)說：「我們測試了多種配方，最終選擇了最好的一種，可以有效應用在戰機上，既不影響視野，也具有足夠的耐久性。」

HydroSkip 的配方隨後被送到猶他州希爾空軍基地(Hill AFB)的F-16系統計劃辦公室（F-16 SPO），由F-16實際測試效果，F-16的座艙罩是一體成型的，沒有邊框。

F-16 SPO的唐納德‧威爾曼( Donald Willmoth)表示，HydroSkip可以如同汽車蠟一般，十分鐘內就可鍍F-16上。

威爾曼說：「目前有三個空軍基地同步進行測試，其中一個在美國，另外兩個在海外。主要是測試耐久性，一個中隊飛行50個小時，而另一個中隊飛行60天，驗證材料的疏水性能會因多少時間而耗損。」

(中時電子報)