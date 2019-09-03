香港反送中抗議運動持續延燒，香港眾志秘書長黃之鋒今（3）日抵台，並拜會民進黨，台北市長柯文哲上電台被問到會不會見面？柯說，對他來講沒問題，沒有忌諱。至於對香港如今現象的看法？柯表示，大陸要誠實面對問題，而台灣該準備的國防要準備。

對於是否會和黃之鋒見面，柯文哲說，對他來講沒問題，他當自己是急診室醫生，所以誰來都看，沒有忌諱，黃應該是有人帶來的，但他都不知道。

針對香港問題，柯文哲說，大陸一定要誠實面對問題，不要當鴕鳥，因為不會有人為一個條文上街頭，這是香港自1997年後20多年來的不滿，大陸要面對現實，所以他認為，面對大陸平鋪直敘就好，理智的勸告中共，並指出問題，不要罵。

柯還說，罵大陸只會惱羞，若給他來講，倒是希望香港來台投資，錢可以轉過來，高科技人才也移民過來，因為香港這樣搞一搞，在亞洲金融中心的功能就毀掉一半。

柯強調，該準備的國防要準備，買F–16戰機、拖式飛彈還合理，但買M1戰車幹嗎？台灣的橋樑搞不好都開不動，他曾經有跟AIT（美國在台協會）抱怨為何要買，結果AIT說又沒有叫蔡政府買這個，怪怪的。

(中時 )