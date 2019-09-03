垃圾車後方車廂缺乏監視系統，此後加裝保障工作區域安全。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

今年5月間，壽豐鄉清潔隊員執行公務時，遭後方駕駛衝撞，撞成重殘。檢視清潔車監視系統，卻發現車廂後方，監視器付之厥如，一旦意外發生，難以保全證據。花蓮縣環保局補助全縣13鄉鎮市公所清潔隊近500萬元今天撥入，環保局表示，將採購垃圾車行車視野輔助裝置，提升清潔車輛與清潔隊員安全。

依據交通部車輛分類，每天執行垃圾清運的垃圾車被劃分在大貨車類別，因垃圾車容易有駕駛視線死角，因此清潔隊員會經過嚴格考試並取得職業大貨車駕照後才能進行駕駛垃圾車為民服務。

由於交通部規定109年1月1日起大貨車將強制加裝行車視野輔助裝置。今年5月間，壽豐鄉清潔隊員執行公務時，遭後方趕來丟棄垃圾的民眾衝撞，雙腳粉碎性骨折，已多次開刀，目前仍無法下床走動。

縣長徐榛蔚表達重視，並在議會中被議員問及此事，指示籌措經費，由花蓮環保局補助13鄉鎮市公所清潔隊共計499萬8000元，並由各公所自行規劃加裝新式垃圾車行車視野輔助裝置，以保障花蓮居民及清潔隊員安全，估計108年底前可全面完成裝設。

今年5月間，壽豐鄉清潔隊員執行公務時，遭後方車輛衝撞，雙腿重殘。（王志偉攝）

5月間，壽豐鄉清潔隊自後方被車輛衝撞，垃圾車廚餘桶都被撞凹，力道之大。（王志偉攝）

(中時 )