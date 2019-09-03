貿戰暴亂夾擊 零售慘跌7成

美中貿易戰升級與反送中抗議持續，以服務業為主的香港遭到重擊。其中與旅遊相關零售業業績慘跌3至7成，員工收入暴跌，甚至被店主要求補回因示威活動而提早收舖的工時或是直接扣薪。業者稱目前百業蕭條慘況已更甚於SARS與佔中活動，裁員潮即將爆發，要求港府盡速提供緊急失業援助金。

據《東網》報導指出，反送中風波爆發3個月來，令各地訪港旅客大跌，旅遊業、酒店業及飲食業等行業首當其衝被牽連，其中以零售業影響最大。香港零售業工會昨公布調查，顯示遊客旺區成為銷售重災區，生意額下跌3成至7成以上不等，連累員工收入暴跌，不單止佣金減半，甚至有27%受訪者稱，資方需要員工補回因示威而提早關門的工時或扣薪。

零售業代表直言，現時距離百業蕭條不遠矣，譏諷部分工會現在搞罷工活動是幫資方解決難題，業者向員工坦言，「也不用鬼鬼祟祟搞什麼罷工了，就直接光明正大去做，就當作是無薪假吧！」

報導說，由於收入大減，至少有6成受訪者對未來零售業感到悲觀。工會會務總幹事林志忠表示，百貨零售界受中美貿易戰影響早已疲態畢露，加上6月起連串示威行動令訪港人數大跌，亦打擊港人消費意欲，令業界雪上加霜。

零售及批發從業員協會理事長蔡宗建指出，藥房、化妝品店深受影響，銅鑼灣銷售藥妝的零售業員工指，因示威活動頻頻發生，每個月要停業好幾天，店家業績不好，員工業務佣金也大幅下滑。有些營業額甚至連付店租都不夠，百貨公司已開始要求員工放無薪假，商店都在「拍蒼蠅」，未來情況可能更慘時將爆發裁員潮。

批發及零售界立法會議員邵家輝指出，他們已邀商舖業主商討租金寬免，獲得地產商承諾配合，但員工的無薪假或直接減薪的問題比較難解決。香港餐務管理協會主席梁振華指出，飲食業生意亦直線跳水，市區酒樓的生意在過去一個月減少3至4成，專做內地團團餐的餐廳更減少5成以上。他建議港府倣效當年SARS做法，由房委會轄下商舖推出減租措施，並提供低息貸款與業界共度時艱。

(中時電子報)