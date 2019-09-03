省荷包！肯德基推99雞省餐 18:582019/09/03 中時 吳奕萱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 省荷包小確幸來了！肯德基即起推出多款「超雞省」套餐，只要99元，今年再推最新力作「肯德基泡菜起司脆雞捲」，以現炸酥脆的經典脆雞腿條，搭配爽脆解膩的韓式醃蘿蔔泡菜，再淋上微辣開胃的韓式泡菜醬，將美味捲入獨家烙烤餅皮，套餐只要99元起。 肯德基99超雞省，8塊上校雞塊套餐。（肯德基提供） 99元套餐系點還有「八塊上校雞塊」、「上校經典脆雞堡」共3種選擇，而看好開學季商機，本周也打出超人氣吮指嫩雞蛋堡，套餐只要49元銅板價，之後再推歐式經典總匯早餐，及吮指嫩雞蛋烤餅早餐優惠系列，讓開學也有「激省」小確幸。 肯德基99超雞省，上校經典脆雞堡套餐。（肯德基提供） (中時 ) #套餐 #經典 #泡菜 #肯德基 #烤餅 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸推人造肉月餅 業者打70分 04:092019/08/30 話題觀察 庫柏力克迷注意！《鬼店》、《發條橘子》聯名帽款潮T來了 22:022019/08/30 消費 星際大戰台北快閃 經典配樂Live演出 19:262019/08/31 生活 秋蟹報到飯店獻美饌 04:102019/08/31 時尚消費 台北101頂級珠寶展 致敬經典 04:102019/08/31 時尚消費 法式經典X台南文旦 香格里拉推中西夢幻甜點 04:092019/09/01 產業．科技 MOD自由選 9月中正式上線 04:102019/09/02 產業．科技 新北美食嘉年華 消費券下殺5折 11:442019/09/02 生活 美食嘉年華 消費券5折開賣 04:102019/09/03 地方新聞 藍正龍自比「奇異博士」！楊謹華大U領帥勁十足 17:412019/09/03 時尚 玩食熱門新聞 曲奇夾麻糬！滑Q香酥網讚「最好吃葡式蛋撻」 - 旅遊 國軍、教師辛苦了！餐廳請吃上千元肋眼牛排、飯店住宿35折 - 玩食 樂高迷看過來！ 台灣首家授權專賣店將進駐遠百信義A13 - 旅遊 5609、5700站位及假日發車調整 轉乘更方便 - 旅遊 陳嘉玲的家在哪裡？ 後壁金德興藥舖因電視劇引起話題 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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