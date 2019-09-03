省荷包小確幸來了！肯德基即起推出多款「超雞省」套餐，只要99元，今年再推最新力作「肯德基泡菜起司脆雞捲」，以現炸酥脆的經典脆雞腿條，搭配爽脆解膩的韓式醃蘿蔔泡菜，再淋上微辣開胃的韓式泡菜醬，將美味捲入獨家烙烤餅皮，套餐只要99元起。

肯德基99超雞省，8塊上校雞塊套餐。（肯德基提供）

99元套餐系點還有「八塊上校雞塊」、「上校經典脆雞堡」共3種選擇，而看好開學季商機，本周也打出超人氣吮指嫩雞蛋堡，套餐只要49元銅板價，之後再推歐式經典總匯早餐，及吮指嫩雞蛋烤餅早餐優惠系列，讓開學也有「激省」小確幸。

肯德基99超雞省，上校經典脆雞堡套餐。（肯德基提供）

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